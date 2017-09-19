Скончалась девочка, которую автоледи в Подмосковье «вдавила» в стену дома

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Москва, 19 сентября. Одиннадцатилетняя школьница, которую в конце лета придавил автомобиль к стене дома в Ногинске Московской области, умерла в медицинском учреждении.

В течение нескольких недель медики оценивали состояние девочки как крайне тяжелое. Хирурги сделали ребенку одну операцию, но проведение второй постоянно переносили из-за заражения крови, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, в конце августа этого года автоледи сбила во дворе дома несовершеннолетнюю Дашу Б. Женщина хотела развернуться, но перепутала педали и буквально вдавила ребенка в стену дома.

Школьницу с многочисленными травмами доставили в медицинское учреждение в Подмосковье.