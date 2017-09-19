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Подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока задержан в Москве
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    Подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока задержан в Москве

    13:37  19 Сентября 2017
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    Подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока задержан в Москве

    Москва, 19 сентября. Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве российского легкоатлета Николая Иванова. Задержанный признал вину.

    Сотрудниками уголовного розыска был задержан 25-летний мужчина, который приехал в Москву из Чеченской Республики. Он подозревается в совершении преступления. Подозреваемый дает признательные показания, сообщает РИА Новости.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока задержан в Москве

    Напомним, что российский легкоатлет Николай Иванов погиб в драке в ночь на улице Генерала Кузнецова в Москве.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #убийство #николай иванов
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