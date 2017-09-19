Подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока задержан в Москве

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Москва, 19 сентября. Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве российского легкоатлета Николая Иванова. Задержанный признал вину.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан 25-летний мужчина, который приехал в Москву из Чеченской Республики. Он подозревается в совершении преступления. Подозреваемый дает признательные показания, сообщает РИА Новости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, что российский легкоатлет Николай Иванов погиб в драке в ночь на улице Генерала Кузнецова в Москве.