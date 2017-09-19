Volkswagen Tiguan в августе возглавил топ-10 кроссоверов в Москве

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Москва, 19 сентября. Volkswagen Tiguan в августе занял первое место в топ-10 самых продаваемых внедорожников в Москве, сообщили аналитики агентства «Автостат».

По данным агентства, в августе было продано 433 автомобиля Volkswagen Tiguan. Это показатель оказался рекордным среди продаж кроссоверов в Москве.

Второе место досталось Hyundai Creta, который приобрели 374 москвича. Ранее эта модель занимала лидирующие позиции в рейтинге.

Третье место получил кроссовер Nissan X-Trail, четвертое — Toyota RAV4. Далее в порядке убывания разместились Renault Kaptur, Renault Duster, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Ford Kuga и Mazda CX-5.