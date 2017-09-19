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Volkswagen Tiguan в августе возглавил топ-10 кроссоверов в Москве
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    Volkswagen Tiguan в августе возглавил топ-10 кроссоверов в Москве

    12:08  19 Сентября 2017
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    Volkswagen Tiguan в августе возглавил топ-10 кроссоверов в Москве

    Москва, 19 сентября. Volkswagen Tiguan в августе занял первое место в топ-10 самых продаваемых внедорожников в Москве, сообщили аналитики агентства «Автостат».

    По данным агентства, в августе было продано 433 автомобиля Volkswagen Tiguan. Это показатель оказался рекордным среди продаж кроссоверов в Москве.

    Второе место досталось Hyundai Creta, который приобрели 374 москвича. Ранее эта модель занимала лидирующие позиции в рейтинге.

    Volkswagen Tiguan в августе возглавил топ-10 кроссоверов в Москве

    Третье место получил кроссовер Nissan X-Trail, четвертое — Toyota RAV4. Далее в порядке убывания разместились Renault Kaptur, Renault Duster, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Ford Kuga и Mazda CX-5.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #volkswagen tiguan #продажи #кроссоверы
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