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Стали известны обстоятельства убийства легкоатлета Иванова в Москве
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    Стали известны обстоятельства убийства легкоатлета Иванова в Москве

    11:47  19 Сентября 2017
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    Стали известны обстоятельства убийства российского легкоатлета в Москве

    Москва, 19 сентября. Появилась информация об обстоятельствах гибели российского легкоатлета Николая Иванова. В ночь на 15 сентября он погиб в драке на улице Генерала Кузнецова в столице.

    23-летний спортсмен шел по улице с двумя девушками. Легкоатлет вступил в конфликт с компанией молодых людей из шести человек. В результате один из них нанес Иванову удар в живот ножом, сообщает телеканал PЕН-ТВ.  

    Врачи госпитализировали российского спортсмена. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

    Напомним, что Николай Иванов занимался спортивной ходьбой и был бронзовым призером Европейского отбора к Юношеским Олимпийским играм 2010 года, а также призером первенства России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км. 

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #убийство #иванов
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