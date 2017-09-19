Система видеофиксации результатов впервые появится на Московском марафоне

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Москва, 19 сентября. Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал, чем предстоящий забег будет отличаться от прошедших.

По его словам, в этом году будет внедрена качественная работа тайминговой системы. Он отметил, что она (система — Прим.ред.) стала более модернизированной, на сегодняшний день появилась система видеофиксация результатов, которой ранее не было, передает RT.

Тарасов также рассказал, что появились люди, которые будут заниматься приглашением известных спортсменов.

«Также улучшена допинговая система. Мы долго ждали, пока Российское антидопинговое агентство получит полномочия от Британского антидопингового агентства и сможет оказывать услуги по тестированию атлетов», — добавил он.

Напомним, Московский марафон пройдет в будущее воскресенье, 24 сентября.