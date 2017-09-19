Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо протестует против преступлений коалиции США
Общество
Спасатели предупредили жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели предупредили жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

    10:56  19 Сентября 2017
    53

    Спасатели предупредили жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

    Москва, 19 сентября. В Подмосковье 19 сентября ожидается резкое усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в региональном спасательном ведомстве.

    Столичные спасатели предупредили жителей Мособласти, что в ближайшие часы испортится погода – подует порывистый юго-западный ветер. Подобные неблагоприятные условия сохранятся в течение следующих суток. В ГУ МЧС также отметили, что населению стоит избегать мест, рядом с которыми находятся непрочные рекламные конструкции, старые деревья, линии электропередач, передает «Подмосковье 360».

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #погода #подмосковье #ветер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 140

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25832

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19342

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7950

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        140
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        2697
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        3633
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        382