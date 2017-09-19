Спасатели предупредили жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

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Москва, 19 сентября. В Подмосковье 19 сентября ожидается резкое усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в региональном спасательном ведомстве.

Столичные спасатели предупредили жителей Мособласти, что в ближайшие часы испортится погода – подует порывистый юго-западный ветер. Подобные неблагоприятные условия сохранятся в течение следующих суток. В ГУ МЧС также отметили, что населению стоит избегать мест, рядом с которыми находятся непрочные рекламные конструкции, старые деревья, линии электропередач, передает «Подмосковье 360».