Узнать за 90 минут: в Музее Москвы запускают новый формат экскурсий

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Москва, 19 сентября. В Музее Москвы собираются презентовать новый формат экскурсий. Он позволит посетителям всего за 90 минут увидеть все экспозиции.

Это станет возможным благодаря краткому обзору, который подготовлен по каждой выставке. Гостям музея покажут уникальные экспонаты и расскажут о самых важных событиях, цитирует «Вечерняя Москва» сайт мэра Москвы. Побывать на экскурсии можно в любой день до 29 декабря.

Напомним, что Музей Москвы был создан в 1896 году. Его экспозиции рассказывают о том, какой была столица в прошлом, как она меняется сейчас, какой может стать в будущем.