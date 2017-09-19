В Москве банда грабителей взорвала банкомат и похитила деньги

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Москва, 19 сентября. Группа неизвестных повредила банкомат на юго-востоке Москвы и вытащила из него деньги, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте. Оказавшись в помещении, преступники повредили банкомат и вытащили из него денежные средства. Точная сумма похищенного при этом не уточняется.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий на установление личностей грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИАМО.