Российского легкоатлета зарезали на юго-востоке Москвы

В Избранное

Москва, 19 сентября. Российский легкоатлет Николай Иванов погиб в драке на улице Генерала Кузнецова в Москве. Как сообщила его тренер, 23-летний спортсмен вступился за девушек, к которым приставал пьяный хулиган, и получил ножевое ранение.

«Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался», — подтвердили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Николай Иванов занимался спортивной ходьбой и был бронзовым призером Европейского отбора к Юношеским Олимпийским играм 2010 года, а также призером первенства России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км.

По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело по статье убийство.