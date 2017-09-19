Заступившемуся за девушку охраннику отрезали ухо в центре Москвы

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Москва, 19 сентября. Четверо неизвестных преступников с ножами напали на заступившихся за девушку охранников в центре Москвы. Один из охранников получили ранение живота, а второму мужчине злоумышленники отрезали ухо.

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября у здания Российского союза правообладателей.

По словам пострадавших, они закончили работать и пошли в кафе, возвращались оттуда около 00.30. Направляясь в сторону Архангельского переулка, они услышали женские крики о помощи, доносившиеся со стороны Чистопрудного бульвара.

Подойдя ближе, они увидели, что четверо мужчин пристают к двум девушкам. Охранники описали их, как уроженцев Кавказа. Когда они сделали злоумышленникам замечание, те затеяли драку, в ходе которой 41-летний охранник получил ножевое ранение в область живота, а его 30-летнему коллеге нанесли множество резаных ран и отрезали левое ухо.

Перепуганные девушки начали кричать еще сильнее, тогда к месту драки подбежали двое прохожих и охранник из соседнего здания. Преступники скрылись. Сейчас ведется их розыск.

Как отмечает «Ньюинформ», пострадавшие были экстренно доставлены в НИИ им. Склифосовского. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.