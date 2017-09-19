Автобус врезался в столб на юге Москвы

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Москва, 19 сентября. Автобус врезался в столб на пересечении улицы Подольских курсантов и Варшавского шоссе на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, предпринявший недопустимый маневр перед автобусом. Пытаясь избежать столкновения, автобус врезался в столб.

В результате инцидента пострадали два человека. Обоим оказывается медицинская помощь.

Накануне СК РФ возбудил уголовное дело после убийства мужчины на юге Москвы.