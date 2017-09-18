Гражданина Азербайджана застрелили из пистолета в Москве

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Москва, 18 сентября. Гражданин Азербайджана был застрелен выстрелом в упор из пистолета на юге Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело погибшего обнаружили на Харьковском проезде. Установлено, что выстрел был произведен в упор. Предполагается, что преступление было тщательно спланировано. Правоохранители не исключают заказное убийство, — сообщает РИА Новости.

Накануне полицией были задержаны двое подозреваемых в совершении убийства в Москве.