МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье в ближайшие часы

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Москва, 18 сентября. В ближайшие часы жителям Москвы и Московской области следует приготовиться к сильному ветру, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

Отмечается, что на протяжении вторника сложные погодные условия сохранятся. Горожанам рекомендуется обходить рекламные конструкции и щиты. Укрываться под деревьями также не безопасно. Водителям следует парковать машины в гаражах. Не следует парковать автомобили возле шатких конструкций и возле деревьев.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек.