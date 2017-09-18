Три крупных торговых центра в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

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Москва, 18 сентября. Посетителей и персонал торговых центров «Метрополис», «Европейский» и «Атриус» эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в экстренные службы поступили звонки от неустановленных лиц. В помещении торговых центров работают правоохранители. В частности, прибыли кинологи с собаками.

Следует отметить, что на протяжении последней недели сообщения о минировании торговых центров поступают регулярно. Однако подобная информация ни разу не подтверждалась, напоминает Газета.ru.