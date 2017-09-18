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Двое мужчин погибли под колесами электричек в Подмосковье
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    Двое мужчин погибли под колесами электричек в Подмосковье

    20:11  18 Сентября 2017
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    Двое мужчин погибли под колесами электричек в Подмосковье

    Москва, 18 сентября. Двое мужчин погибли под колесами электричек в Подмосковье в понедельник, сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

    Первая трагедия произошла около 14.30 на станции «Щербинка». Недалеко от платформы мужчина с наушниками в ушах переходил железнодорожные пути. Он не заметил приближающуюся электричку. Личность погибшего не удалось установить.

    «Он не услышал предупреждающих сигналов электропоезда «Селикатная — Щербинка», — уточнила Марковская.

    Двое мужчин погибли под колесами электричек в Подмосковье

    Второй инцидент произошел на станции «Серп и Молот» около четырех часов вечера. Житель Подмосковья попытался «зайцем» взобраться на платформу. Однако он не успел, и электричка Москва  — Петушки сбила его.

    В конце августа у станции «Ковалево» под Петербургом электричка «Ласточка» насмерть сбила человека.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #подмосковье #электрички
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