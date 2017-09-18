В Москве десятилетнего мальчика придавила скульптура Церетели

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Москва, 18 сентября. Во время экскурсии в музее-мастерской художника Зураба Церетели скульптура упала на десятилетнего мальчика.

В минувшие выходные во время экскурсии по мастерской известного художника Церетели мальчик решил сделать селфи и по неосторожности задел рукой одно из произведений мастера. Скульптура начала падать, и ребенок попытался удержать его, однако это не спасло работу Церетели.

В результате инцидента мальчик получил повреждение двух пальцев на руке, сообщает агентство URA.ru. Ребенка увезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют, почему экспонат музея оказался незакрепленным.