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В Москве десятилетнего мальчика придавила скульптура Церетели
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    В Москве десятилетнего мальчика придавила скульптура Церетели

    16:17  18 Сентября 2017
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    В Москве десятилетнего мальчика придавила скульптура Церетели

    Москва, 18 сентября. Во время экскурсии в музее-мастерской художника Зураба Церетели скульптура упала на десятилетнего мальчика.

    В минувшие выходные во время экскурсии по мастерской известного художника Церетели мальчик решил сделать селфи и по неосторожности задел рукой одно из произведений мастера. Скульптура начала падать, и ребенок попытался удержать его, однако это не спасло работу Церетели.

    В результате инцидента мальчик получил повреждение двух пальцев на руке, сообщает агентство URA.ru. Ребенка увезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют, почему экспонат музея оказался незакрепленным.

    В Москве десятилетнего мальчика придавила скульптура Церетели

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    Автор: Алексей Громов
    #мальчик #музей #зураю церетели #кульптура
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