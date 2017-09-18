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Робота Алантима избили неизвестные в Москве
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    Робота Алантима избили неизвестные в Москве

    16:03  18 Сентября 2017
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    Робота Алантима избили неизвестные в Москве

    Москва, 18 сентября. Группа неизвестных избила робота, который проводил инспекцию столичных улиц.

    Робот Алантим проводил проверку качества дорог, видимости дорожных знаков и разметки и доступность столичных парковок для того, чтобы определить готовность Москвы к переходу на беспилотные автомобили, пишут «Известия».

    Робот передвигался на мотоцикле, защищенном металлическими листами, однако это не помешало группе злоумышленников напасть на него и избить бейсбольными битами. Личности нападавших до сих пор не установлены, на автомобиле злоумышленников не было регистрационных номеров. Робот, созданный, как сообщает URA.ru, пермскими разработчиками, сейчас находится в ремонте.

    Робота Алантима избили неизвестные в Москве

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #москва #робот #алантим
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