Робота Алантима избили неизвестные в Москве

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Москва, 18 сентября. Группа неизвестных избила робота, который проводил инспекцию столичных улиц.

Робот Алантим проводил проверку качества дорог, видимости дорожных знаков и разметки и доступность столичных парковок для того, чтобы определить готовность Москвы к переходу на беспилотные автомобили, пишут «Известия».

Робот передвигался на мотоцикле, защищенном металлическими листами, однако это не помешало группе злоумышленников напасть на него и избить бейсбольными битами. Личности нападавших до сих пор не установлены, на автомобиле злоумышленников не было регистрационных номеров. Робот, созданный, как сообщает URA.ru, пермскими разработчиками, сейчас находится в ремонте.