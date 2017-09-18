Почти 500 человек эвакуированы в Москве из-за угрозы взрывов

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Москва, 18 сентября. Три управы, пять префектур, два бара и бизнес-центр эвакуровали в Москве после анонимных звонков о заминировании. Как стало известно ФАН, «минировать» объекты «телефонные террористы» начали еще ночью.

Так, в 01.40 поступили сообщения о бомбах в баре «Либерти» на Славянской площади, а также в баре «Прогноз погоды». В 11.23 поступило сообщение о заминировании префектуры ЗАО, через час – префектур Юго-Западного, Юго-Восточного и Восточного административных округов. В 13.15 злоумышленники «заминировали» префектуру Центрального административного округа.

Затем последовали звонки о взрывных устройствах в управах «Коптево», «Ломоносовский район», «Южное Бутово» и «Южное Тушино». Кроме того, в 13.31 поступило сообщение и о бомбе в офисном центре в Троицкого административного округа, самого большого по площади АО столицы.

Всего из-за проверок анонимных сообщений были эвакуированы 480 человек.