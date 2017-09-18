У московского сантехника украли деньги и драгоценности на 1,5 млн рублей

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Москва, 18 сентября. Неизвестный преступник вынес из дома московского сантехника сейф с деньгами и ювелирными украшениями на общую сумму 1,5 млн рублей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 62-летний мужчина заявил о случившемся вечером 16 сентября. По его словам, пока его не было дома, неизвестный отжал окно и проник в квартиру, где хранились 900 тысяч рублей, 6 тысяч долларов США, 6 тысяч евро и ювелирные украшения.

Материальный ущерб он оценил в 1 млн 500 тысяч рублей.