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У московского сантехника украли деньги и драгоценности на 1,5 млн рублей
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    У московского сантехника украли деньги и драгоценности на 1,5 млн рублей

    13:42  18 Сентября 2017
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    У московского сантехника украли деньги и драгоценности на 1,5 млн рублей

    Москва, 18 сентября. Неизвестный преступник вынес из дома московского сантехника сейф с деньгами и ювелирными украшениями на общую сумму 1,5 млн рублей.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, 62-летний мужчина заявил о случившемся вечером 16 сентября. По его словам, пока его не было дома, неизвестный отжал окно и проник в квартиру, где хранились 900 тысяч рублей, 6 тысяч долларов США, 6 тысяч евро и ювелирные украшения.

    Материальный ущерб он оценил в 1 млн 500 тысяч рублей.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #москва #кража #сантехник
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