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Сотни человек эвакуированы из префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва
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    Сотни человек эвакуированы из префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва

    13:35  18 Сентября 2017
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    Сотни человек эвакуированы из префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва

    Москва, 18 сентября. Более 600 человек эвакуированы из девяти префектур и управ в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщили источники в московских экстренных службах.

    В понедельник в Москве из-за новых анонимных звонков о якобы минировании зданий были эвакуированы сотни человек. 

    «Поступили звонки с угрозой взрыва в пяти префектурах  — Юго-Западного, Восточного, Юго-Восточного, Западного и Центрального административных округов», — цитирует источник РИА Новости.

    Известно, что также проводилась проверка управ «Ломоносовская» и «Южное Бутово». По некоторым данным, из девяти столичных префектур и управ были эвакуированы более 600 человек.

    Сотни человек эвакуированы из префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва

    Ранее сообщалось, что в Чебоксарах эвакуировали около 10 общественных объектов после анонимных звонков об угрозе взрыва, передает «Газета.ru».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #взрыв #москва #эвакуация #звонок
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