Сотни человек эвакуированы из префектур и управ в Москве из-за угрозы взрыва

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Москва, 18 сентября. Более 600 человек эвакуированы из девяти префектур и управ в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва, сообщили источники в московских экстренных службах.

В понедельник в Москве из-за новых анонимных звонков о якобы минировании зданий были эвакуированы сотни человек.

«Поступили звонки с угрозой взрыва в пяти префектурах — Юго-Западного, Восточного, Юго-Восточного, Западного и Центрального административных округов», — цитирует источник РИА Новости.

Известно, что также проводилась проверка управ «Ломоносовская» и «Южное Бутово». По некоторым данным, из девяти столичных префектур и управ были эвакуированы более 600 человек.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах эвакуировали около 10 общественных объектов после анонимных звонков об угрозе взрыва, передает «Газета.ru».