Пьяный гражданин Узбекистана устроил поножовщину в московском храме

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Москва, 18 сентября. Пьяный гражданин Узбекистана устроил скандал и поножовщину в храме на Алтуфьевском шоссе в Москве. В результате пострадала женщина.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в минувшую субботу днем. О пьяном дебошире в полицию сообщил сторож храма. По его словам, мужчина ворвался внутрь церкви, начал беспричинно выражаться нецензурной бранью, а потом затеял драку, в ходе которой порезал руку сотруднице храма. При этом сам дебошир, не имеющий в Москве постоянного места жительства, также умудрился порезать себе ухо.

В результате пострадавшая женщина была доставлена в больницу, скандалист также госпитализирован.

