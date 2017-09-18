Украинец жестоко избил мужчину на севере Москвы

В Избранное

Москва, 18 сентября. В Москве гражданин Украины жестоко избил местного жителя.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию поступило сообщение о драке в общественном месте по улице Корнейчука. На место прибыли полицейские, которые обнаружили пострадавшего 1991 года рождения. По его словам, его избил неизвестный.

Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей лица, носа, закрытым переломом пятого ребра со смещением, правосторонним постравиатическим пневмотораксом.

Позже правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался уроженец Украины 1981 г. р., в настоящее время проживающий в Москве. Выяснилось, что задержанный в 2001 году был судим по ст. 111 ч. 4 УК РФ и приговорен к девяти годам лишения свободы. По факту преступления против него было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало издание «360», ранее пятеро неизвестных напали на двух мужчин на юге Москвы. Злоумышленники избили своих жертв и отобрали у них деньги и банковскую карту.