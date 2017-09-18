Педофил без регистрации совратил 13-летнего мальчика в Москве

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Москва, 18 сентября. Полиция Москвы задержала педофила, который совратил 13-летнего ребенка.

Как стало известно ФАН, вечером 16 сентября возле остановки общественного транспорта неизвестный мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении несовершенного 2003 года рождения. Так, извращенец левой рукой против воли мальчика трогал его рукой в области паха, а затем попытался поцеловать ребенка в губы, после чего потребовал номер мобильного телефона, а затем перезвонил на него, чтобы перепроверить, в результате чего у школьника определился номер телефона педофила.

Мать мальчика обратилась в полицию. В результате уже на следующий день полицейские задержали преступника 1976 г. р., уроженца Чечено‑Ингушской Автономной ССР, который проживал в столице без регистрации. Данный мужчина уже был ранее судим по ч. 1, ст. 161 УК РФ и ч. 1, ст. 132 УК РФ. В ходе допроса он полностью сознался в содеянном.