Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Названа причина госпитализации актера Караченцова в Москве
Происшествия
Педофил без регистрации совратил 13-летнего мальчика в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Педофил без регистрации совратил 13-летнего мальчика в Москве

    12:12  18 Сентября 2017
    59

    Педофил без регистрации совратил 13-летнего мальчика в Москве

    Москва, 18 сентября. Полиция Москвы задержала педофила, который совратил 13-летнего ребенка.

    Как стало известно ФАН, вечером 16 сентября возле остановки общественного транспорта неизвестный мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении несовершенного 2003 года рождения. Так, извращенец левой рукой против воли мальчика трогал его рукой в области паха, а затем попытался поцеловать ребенка в губы, после чего потребовал номер мобильного телефона, а затем перезвонил на него, чтобы перепроверить, в результате чего у школьника определился номер телефона педофила. 

    Мать мальчика обратилась в полицию. В результате уже на следующий день полицейские задержали преступника 1976 г. р., уроженца Чечено‑Ингушской Автономной ССР, который проживал в столице без регистрации. Данный мужчина уже был ранее судим по ч. 1, ст. 161 УК РФ и ч. 1, ст. 132 УК РФ. В ходе допроса он полностью сознался в содеянном.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #педофил
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 182

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        18738

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7822

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6491

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9608
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        182
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        6425
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        4231
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        8621