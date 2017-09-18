Панорамный ретроресторан с видом на Москву-реку откроется в парке «Зарядье»

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Москва, 18 сентября. Панорамный ресторан в стиле 60-х годов XX века с видом на Москву-реку и Замоскворечье откроется в парке «Зарядье» в начале октября.

Как говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, интерьер нового ресторана будет частично повторять внутреннее убранство гостиницы «Россия».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что ресторан будет расположен в юго-западной части парка. По его словам, над обеденным залом будет стеклянный потолок, вместо стен будут витражные окна высотой от четырех до шести метров, на крыша ресторана будет терраса с зеленым газоном, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что парк «Зарядье» меняет режим работы: начиная со среды входить на территорию самого парка, а также на «парящий мост» и в павильоны посетители смогут с 15-минутным интервалом.