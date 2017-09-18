«Красную книгу Москвы» переиздадут в 2018 году

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Москва, 18 сентября. Обновленное издание «Красной книги Москвы» собираются переиздать в будущем году. Об этом в понедельник сообщил руководитель московского департамента природопользования Антон Кульбачевский.

По его словам, в законодательном плане книгу необходимо переиздавать раз в 10 лет, однако в последнее время срок уменьшился до 5-7 лет.

«Мы выдерживаем график», — подчеркнул он.

Последний раз «Красная книга Москвы» была опубликована шесть лет назад, сообщает РИАМО.

В данной книге содержится информация о редких видах животных, растений и грибов в российской столице.