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Раздельный сбор мусора в Москве начнется не раньше 2021 года
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    Раздельный сбор мусора в Москве начнется не раньше 2021 года

    8:10  18 Сентября 2017
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    Раздельный сбор мусора в Москве начнется не раньше 2021 года

    Москва, 18 сентября.  В 2021–2022 годах Москва планирует перейти на раздельный сбор мусора. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

    Он отметил, что мусороперерабатывающая отрасль будет набираться обороты в 2021–2022 годах. Кульбаческий напомнил, что в 2019 году полностью вступит в силу закон «Об отходах производства и потребления».

    По мнению руководителя, у бизнеса появится стимул вкладывать в эту отрасль.

    Ранее сообщалось, что Минприроды РФ готовит революцию в переработке мусора. 

    Раздельный сбор мусора в Москве начнется не раньше 2021 года

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    Автор: Алия Садыкова
    #москва #мусор
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