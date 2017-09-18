Раздельный сбор мусора в Москве начнется не раньше 2021 года

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Москва, 18 сентября. В 2021–2022 годах Москва планирует перейти на раздельный сбор мусора. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он отметил, что мусороперерабатывающая отрасль будет набираться обороты в 2021–2022 годах. Кульбаческий напомнил, что в 2019 году полностью вступит в силу закон «Об отходах производства и потребления».

По мнению руководителя, у бизнеса появится стимул вкладывать в эту отрасль.

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ готовит революцию в переработке мусора.