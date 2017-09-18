За три года в Москве заменили 10 тыс. лифтов в подъездах многоэтажек

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Москва, 18 сентября. За три года по программе капитального ремонта в Москве заменили 10 тысяч лифтов в подъездах многоэтажек.

Об этом говорится на официальном сайте столичной мэрии. Отмечается, что с 2015 года заменили свыше 10 тысяч лифтов в подъездах многоквартирных жилых домов. В 2 тысяч многоэтажных домов замена лифта потребовалась из-за превышения срока эксплуатации в 25 лет.

Также в городской администрации добавили, что к концу 2017 года общее количество замененных лифтов достигнет почти 30 тысяч. Это более четверти всего лифтового парка жилых домов Москвы.