МЧС локализовало пожар на складах на востоке Москвы

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Москва, 18 сентября. Пожар, произошедший на складских помещениях в московском районе Гольяново на востоке столицы, нейтрализован, сотрудники пожарной службы продолжают тушение. Об этом в понедельник сообщает управление министерства чрезвычайных ситуаций по Москве.

По данным ведомства, 18 сентября в 05.38 возгорание было ликвидировано.

Всего же площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 188 человек личного состава и 38 единиц специальной техники, пишут «Известия».

Сообщается, что пожар возник в помещении складов, которые расположены по улице Амурской.

Напомним, накануне женщина и трое детей погибли при пожаре в Новгородской области.