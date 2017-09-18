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МЧС локализовало пожар на складах на востоке Москвы
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    МЧС локализовало пожар на складах на востоке Москвы

    7:30  18 Сентября 2017
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    МЧС локализовало пожар на складах на востоке Москвы

    Москва, 18 сентября. Пожар, произошедший на складских помещениях в московском районе Гольяново на востоке столицы, нейтрализован, сотрудники пожарной службы продолжают тушение. Об этом в понедельник сообщает управление министерства чрезвычайных ситуаций по Москве. 

    По данным ведомства, 18 сентября в 05.38 возгорание было ликвидировано. 

    Всего же площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 188 человек личного состава и 38 единиц специальной техники, пишут «Известия»

    Сообщается, что пожар возник в помещении складов, которые расположены по улице Амурской. 

    Напомним, накануне женщина и трое детей погибли при пожаре в Новгородской области. 

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    Автор: Дана Балан
    #пожар #москва #мчс
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