Десятилетняя девочка похищена на юго-западе Москвы

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Москва, 18 сентября. Очевидцы сообщили, что неизвестные силой захватили десятилетнюю девочку на юго-западе столицы.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. По предварительным данным, неизвестные схватили ребенка и увезли на автомобиле «Газель».

В настоящее время сообщения о похищении ребенка проверяют сотрудники правоохранительных органов. Подробности произошедшего уточняются. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.