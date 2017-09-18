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Общество
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Десятилетняя девочка похищена на юго-западе Москвы
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    Десятилетняя девочка похищена на юго-западе Москвы

    1:43  18 Сентября 2017
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    Десятилетняя девочка похищена на юго-западе МосквыМосква, 18 сентября. Очевидцы сообщили, что неизвестные силой захватили десятилетнюю девочку на юго-западе столицы.

    Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. По предварительным данным, неизвестные схватили ребенка и увезли на автомобиле «Газель».

    В настоящее время сообщения о похищении ребенка проверяют сотрудники правоохранительных органов. Подробности произошедшего уточняются. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

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    Автор: Ирина Новикова
    #москва #похищение ребенка
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