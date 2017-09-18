Неизвестный в медицинской маске ограбил заправку в Москве

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Москва, 18 сентября. Неизвестный в медицинской маске совершил ограбление заправки на улице Азовской на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВ РФ.

По предварительным данным, ущерб от нападения составил 30 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник вошел в помещение ЗС, где угрожал персоналу предметом, внешне схожим с пистолетом.

Забрав 30 тысяч рублей, он покинул место происшествия.

Накануне Газета.ru сообщала о массовой эвакуации людей из торговых центров в Москве.