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Происшествия
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Россия
Собянин рассказал о реализации проекта «Электронная школа»
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    Собянин рассказал о реализации проекта «Электронная школа»

    22:39  17 Сентября 2017
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    Собянин рассказал о реализации проекта «Электронная школа»

    Москва, 17 сентября. К концу 2018 года школы российской столицы получат все оборудование, необходимое для реализации проекта «Московская электронная школа». Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

    «Все столичные школы получат нужное оборудование для участия в проекте «Электронная школа». А пока готовим учителей», — отметил мэр Москвы.

    Напомним, ранее глава Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку столичных инфраструктурных проектов.

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    Автор: Алексей Громов
    #собянин
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