Собянин рассказал о реализации проекта «Электронная школа»

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Москва, 17 сентября. К концу 2018 года школы российской столицы получат все оборудование, необходимое для реализации проекта «Московская электронная школа». Об этом рассказал глава города Сергей Собянин.

«Все столичные школы получат нужное оборудование для участия в проекте «Электронная школа». А пока готовим учителей», — отметил мэр Москвы.

К концу 2018-го все столичные школы получат нужное оборудование для участия в проекте "Электронная школа". А пока готовим учителей https://t.co/oHeqcRLhyl — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 16, 2017

Напомним, ранее глава Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за поддержку столичных инфраструктурных проектов.