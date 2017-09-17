СК проверяет ролик с избиением детдомовцев на спортплощадке в Москве

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Москва, 17 сентября. Главное следственное управление СК РФ по Москве ведет проверку по факту публикации в Сети видео жестокого избиения детей на спортивной площадке на юго-западе столицы. О проверке сообщила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

Ролик появился в Интернете, а затем был распространен и рядом изданий. По данным СМИ, избиению подверглись двое воспитанников детдома. Удары предметом, похожим на ветку дерева, ребятам наносит другой подросток. За поркой наблюдает еще несколько несовершеннолетних, но они никак не пытаются помешать избиению. Воспитателя на площадке нет.

Иванова уточнила, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства и условия, в которых подростки остались без контроля со стороны взрослых.