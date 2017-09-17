Четверо бандитов в балаклавах ограбили квартиру в центре Москвы

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Москва, 17 сентября. Четверо неизвестных в балаклавах ограбили квартиру на Земляном Валу в центре Москвы. При этом они угрожали хозяину жилища ножом.

Как уточнили в столичном главке МВД РФ, сообщение о разбое поступило в полицию накануне в 17.00. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 13 сентября около 02.30 преступники в масках-балаклавах позвонили в квартиру, а затем ворвались в нее.

Налетчики угрожали угрожали владельцу предметом, похожим на нож, открыто похитили 330 тысяч рублей, а затем скрылись, уточнил собеседник РИАМО.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.