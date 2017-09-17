МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра и грозе в Москве

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Москва, 17 сентября. В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с грозой, дождем и усилением скорости ветра до 17 м/с. Погода резко испортится в ближайшие часы, сообщает ГУ МЧС по столице.

«Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайший 1–3 часа с сохранением до конца суток 17 сентября местами в Москве ожидаются гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду», — предупредили москвичей в ведомстве.

Спасатели не исключают повреждения линий электропередачи, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций во время грозы и сильного ветра. Также возможны пробки на дорогах и всплеск числа ДТП. Жителям и гостям столицы советуют не оставлять автомобили рядом с деревьями и по возможности не выходить на улицу.