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Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра и грозе в Москве
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    МЧС объявило экстренное предупреждение об усилении ветра и грозе в Москве

    16:24  17 Сентября 2017
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    Москва

    Москва, 17 сентября. В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с грозой, дождем и усилением скорости ветра до 17 м/с. Погода резко испортится в ближайшие часы, сообщает ГУ МЧС по столице. 

    «Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайший 1–3 часа с сохранением до конца суток 17 сентября местами в Москве ожидаются гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду», — предупредили москвичей в ведомстве.

    Москва

    Спасатели не исключают повреждения линий электропередачи, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций во время грозы и сильного ветра. Также возможны пробки на дорогах и всплеск числа ДТП. Жителям и гостям столицы советуют не оставлять автомобили рядом с деревьями и по возможности не выходить на улицу.

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    Автор: Борис Любимов
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