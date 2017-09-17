Восьмилетний мальчик выпал из окна 5-го этажа в Москве

В Избранное

Москва, 17 сентября. Восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы. С места происшествия пострадавшего ребенка эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ).

Как уточнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы, ЧП произошло на Перервинском бульваре. «По предварительной информации, а также со слов очевидцев, ребенок упал с пятого этажа», — уточнил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

Свидетели отмечают, что из окна ребенок выпал нечаянно.

Мальчик будет доставлен в больницу, все этого время на борту вертолета его сопровождает авиамедицинская бригада.