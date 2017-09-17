Пассажирский поезд сбил двоих мужчин на юге Москвы, один из них скончался

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Москва, 17 сентября. Двое мужчин попали под пассажирский поезд на юге Москвы. В результате полученных травм один из них скончался, за жизнь второго борются врачи. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Как уточнили в транспортном СУ СК РФ по столице, инцидент произошел на станции Нижние Котлы накануне вечером. Приятели пытались взобраться на платформу, но были травмированы проходящим поездом, следовавшим из Москвы в Волгоград.

«В результате наезда уроженец Архангельской области 1976 года рождения скончался на месте происшествия, мужчина 1978 года рождения направлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.