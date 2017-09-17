Памятник легендарному оружейнику Калашникову установили в Москве

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Москва, 17 сентября. На Садовом кольце в российской столице установили монумент легендарному советскому конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову.

Памятник установили в минувшую субботу, он представляет собой восьмиметровую скульптуру самого Калашникова, который держит в руках свое детище — АК-47.

В Москве установили памятник Михаилу Калашникову. Восьмиметровую фигуру поставили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц pic.twitter.com/uzxvSaDsoq — НТВ (@ntvru) September 16, 2017

Церемония открытия монумента состоялась в преддверии празднования в Российской Федерации Дня оружейника — 19 сентября.

Скульптором является Салават Щербаков, который также создал памятник Владимиру Великому, расположенный возле стен Кремля.