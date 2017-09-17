Памятник легендарному оружейнику Калашникову установили в Москве
Москва, 17 сентября. На Садовом кольце в российской столице установили монумент легендарному советскому конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову.
Памятник установили в минувшую субботу, он представляет собой восьмиметровую скульптуру самого Калашникова, который держит в руках свое детище — АК-47.
В Москве установили памятник Михаилу Калашникову. Восьмиметровую фигуру поставили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц pic.twitter.com/uzxvSaDsoq— НТВ (@ntvru) September 16, 2017
Церемония открытия монумента состоялась в преддверии празднования в Российской Федерации Дня оружейника — 19 сентября.
Скульптором является Салават Щербаков, который также создал памятник Владимиру Великому, расположенный возле стен Кремля.