Тысячу человек эвакуировали из ночного клуба в Москве из-за угрозы взрыва

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Москва, 16 сентября. Правоохранительные органы эвакуировали тысячу человек из ночного клуба Icon в Москве. Поводом стало анонимное сообщение о минировании здания.

По словам неназванного источника в экстренных службах, из клуба вывели всех посетителей и персонал. В ближайшее время на место прибудут кинологи с собаками, которые проверят помещение на предмет наличия взрывных устройств.

«Вечером в субботу поступила информация об угрозе в здании по адресу: Болотная набережная, дом 9, где расположен ночной клуб», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Ранее сообщалось об эвакуации девяти торговых центров и гостиниц в Казани после поступления нескольких анонимных звонков.