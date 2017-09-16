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Тысячу человек эвакуировали из ночного клуба в Москве из-за угрозы взрыва
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    Тысячу человек эвакуировали из ночного клуба в Москве из-за угрозы взрыва

    21:14  16 Сентября 2017
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    Тысячу человек эвакуировали из ночного клуба в Москве из-за угрозы взрыва

    Москва, 16 сентября. Правоохранительные органы эвакуировали тысячу человек из ночного клуба Icon в Москве. Поводом стало анонимное сообщение о минировании здания.

    По словам неназванного источника в экстренных службах, из клуба вывели всех посетителей и персонал. В ближайшее время на место прибудут кинологи с собаками, которые проверят помещение на предмет наличия взрывных устройств.

    «Вечером в субботу поступила информация об угрозе в здании по адресу: Болотная набережная, дом 9, где расположен ночной клуб», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

    Ранее сообщалось об эвакуации девяти торговых центров и гостиниц в Казани после поступления нескольких анонимных звонков.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #бомба #эвакуация #ночной клуб
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