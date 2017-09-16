Объявление о продаже украденных растений из парка «Зарядье» заблокировали на Avito
Москва, 16 сентября. На Avito заблокировали объявление о продаже растений, украденных из московского парка «Зарядье». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Был отмечен единственный случай подачи объявления о продаже растений из парка «Зарядье». Контент был оперативно заблокирован в соответствии с пунктом 17 перечня товаров, запрещенных к продаже на Avito, так как подразумевает реализацию краденой продукции», — сообщила ФАН представитель Avito.
В компании подчеркнули, что непрерывно модерируют объявления — в случае нарушения правил сайта контент блокируется или удаляется.
Ранее сообщалось, что один из пользователей интернет-площадки Avito выставил на продажу растения из столичного парка «Зарядье», предлагая купить их по сниженным ценам.