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Россия
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Общество
Украденные из московского парка «Зарядье» растения выставили на Avito
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    Украденные из московского парка «Зарядье» растения выставили на Avito

    14:33  16 Сентября 2017
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    Украденные из московского парка «Зарядье» растения выставили на Avito

    Москва, 16 сентября. Один из пользователей Интернет-площадки avito выставил на продажу растения из столичного парка «Зарядье», предлагая растения по сниженным ценам.

    Уникальные растения из столичного парка «Зарядье», на открытии которого в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина на минувшей неделе побывал президент России Владимир Путин, продаются на Avito. Один из пользователей, зарегистрировавшийся на площадке всего несколько дней назад, реализует растения из северного ландшафта, степи и зоны смешанного леса. Цена стартует от 300 до 1000 рублей, пишет «Вечерняя Москва»

    Украденные из московского парка «Зарядье» растения выставили на Avito

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #зарядье
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