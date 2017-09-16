Табакову стало плохо перед спектаклем

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Москва, 16 сентября. Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков сыграл роль на сцене под действием обезболивающих. Он отказался отменять спектакль из-за своего плохого самочувствия.

Народному артисту СССР стало плохо незадолго до выхода на сцену. У Олега Табакова был сильный приступ боли. Помощники вызвали скорую помощь и предложили отменить спектакль «Чайка».

Однако художественный руководитель театра «Табакерка» отверг это предложение и потребовал сделать укол. Первый звонок прозвучал на 20 минут позже. Артист отыграл роль Дорна в спектакле «Чайка», не обращая внимания на самочувствие, сообщает Telegram-канал Mash.