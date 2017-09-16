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Общество
Табакову стало плохо перед спектаклем
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    Табакову стало плохо перед спектаклем

    14:38  16 Сентября 2017  /обновлено: 15:04  16 Сентября 2017
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    Табакову стало плохо перед спектаклем, но он вышел на сцену

    Москва, 16 сентября. Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков сыграл роль на сцене под действием обезболивающих. Он отказался отменять спектакль из-за своего плохого самочувствия. 

    Народному артисту СССР стало плохо незадолго до выхода на сцену. У Олега Табакова был сильный приступ боли. Помощники вызвали скорую помощь и предложили отменить спектакль «Чайка».

    Однако художественный руководитель театра «Табакерка» отверг это предложение и потребовал сделать укол. Первый звонок прозвучал на 20 минут позже. Артист отыграл роль Дорна в спектакле «Чайка», не обращая внимания на самочувствие, сообщает Telegram-канал Mash.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #чайка #спектакль #табаков
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