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Неизвестный украл из банковской ячейки безработного москвича 300 тысяч долларов
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    Неизвестный украл из банковской ячейки безработного москвича 300 тысяч долларов

    14:21  16 Сентября 2017
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    Неизвестный украл из банковской ячейки безработного москвича 300 тысяч долларов

    Москва, 16 сентября. Сотрудники правоохранительных органов столицы разыскивают неизвестного, который украл 300 тысяч долларов из депозитарной ячейки банка.

    Инцидент произошел на юго-западе Москвы. В полицию обратился неработающий 43-летний житель города с заявлением о краже. Стражи порядка установили, что в депозитном помещении финансово-кредитной организации неизвестный тайно забрал из ячейки 300 тысяч американских долларов.

    Пострадавший считает, что кража могла произойти в период с 25 августа до 14 сентября. Возбуждено уголовное дело.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #кража #банк
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