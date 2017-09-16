Неизвестный украл из банковской ячейки безработного москвича 300 тысяч долларов
В Избранное
Москва, 16 сентября. Сотрудники правоохранительных органов столицы разыскивают неизвестного, который украл 300 тысяч долларов из депозитарной ячейки банка.
Инцидент произошел на юго-западе Москвы. В полицию обратился неработающий 43-летний житель города с заявлением о краже. Стражи порядка установили, что в депозитном помещении финансово-кредитной организации неизвестный тайно забрал из ячейки 300 тысяч американских долларов.
Пострадавший считает, что кража могла произойти в период с 25 августа до 14 сентября. Возбуждено уголовное дело.