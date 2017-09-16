Путин назвал главное качество в людях

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Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что самым главным для него является надежность. По мнению главы государства, его киргизский коллега Алмазбек Атамбаев обладает этим качеством.

Российский лидер считает, что одна из важнейших характеристик в надежности – это умение исполнять то, о чем договорились, держать слово. Об этом президент России рассказал в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи.

Отвечая на вопрос, пошел бы он с Алмазбеком Атамбаевым в разведку, Владимир Путин отметил, что уже давно не работает в спецслужбах, но занимается не менее важным делом, как и президент Киргизии на своем посту.

«На мой взгляд, у нас неплохо получается», — заметил лидер российского государства.

Владимир Путин сказал, что Алмазбек Атамбаев — человек, который держит слово.

«С ним иногда сложно о чем-то договариваться, но, если уж о чем-то договорились, он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты», — добавил президент РФ.

По его словам, это является их общей чертой.