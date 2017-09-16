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Путин назвал главное качество в людях
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    Путин назвал главное качество в людях

    14:06  16 Сентября 2017
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    Путин об Атамбаеве: Это человек, который держит слово

    Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что самым главным для него является надежность. По мнению главы государства, его киргизский коллега Алмазбек Атамбаев обладает этим качеством.

    Российский лидер считает, что одна из важнейших характеристик в надежности – это умение исполнять то, о чем договорились, держать слово. Об этом президент России рассказал в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи.

    Отвечая на вопрос, пошел бы он с Алмазбеком Атамбаевым в разведку, Владимир Путин отметил, что уже давно не работает в спецслужбах, но занимается не менее важным делом, как и президент Киргизии на своем посту.

    «На мой взгляд, у нас неплохо получается», — заметил лидер российского государства.

    Владимир Путин сказал, что Алмазбек Атамбаев — человек, который держит слово.

    «С ним иногда сложно о чем-то договариваться, но, если уж о чем-то договорились, он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты», — добавил президент РФ.

    По его словам, это является их общей чертой.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #атамбаев
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