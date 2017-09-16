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Полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу штаба Навального в Москве
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    Полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу штаба Навального в Москве

    11:51  16 Сентября 2017
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    Полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу штаба Навального в Москве

    Москва, 16 сентября. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нападения на лидера московского штаба Алексе Навального Николая Ляскина.

    Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о причинении телесных повреждений гражданину 1982 года рождения. Инцидент произошел недалеко от улицы Гиляровского, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Пострадавшему уже оказали необходимую медицинскую помощь. В данный момент он находится дома. Полиция объявила подозреваемого в нападении в розыск.

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    Автор: Дима Оленин
    #нападение #ляскин
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