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Коммунальные службы убрали все последствия шквалистого ветра в Москве
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    Коммунальные службы убрали все последствия шквалистого ветра в Москве

    7:37  16 Сентября 2017
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    Коммунальные службы убрали все последствия шквалистого ветра в Москве

    Москва, 16 сентября. Работникам коммунальных служб пришлось оперативно устранять все последствия непогоды в столице. Накануне штормовой ветер повалил 150 деревьев и повредил шесть кровель.

    Из-за шквалистого ветра на круглосуточное дежурство были переведены более 37 тысяч специалистов и свыше 5 тысяч единиц техники, сообщает пресс-служба городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

    Коммунальщики оперативно устранили все последствия непогоды уже к вечеру пятницы. С улиц Москвы были полностью убраны поваленные деревья, устранены другие повреждения, в том числе, кровель зданий.

    Сообщается, что сильный ветер и дождь с грозой не привели к сбоям в системе жизнеобеспечения столицы. Напомним, что ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по Москве. 

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    Автор: Алексей Громов
    #шторм #москва #ветер
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