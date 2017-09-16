Семь вагонов с черным металлом сошли с рельсов на юго-востоке Москвы

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Москва, 16 сентября. У железнодорожной станции «Перово» на юго-востоке столицы сошли с рельсов семь вагонов, которые перевозили черный металл.

Инцидент произошел недалеко от дома 52 по Перовскому шоссе, сообщает РИА Новости. Стало известно, что произошел сход колесных пар семи вагонов грузового состава. Вагоны не опрокинулись.

Движение по главной железнодорожной ветке не было нарушено, так как грузовой состав располагался на второстепенной ветке. Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Чувашии произошло столкновение грузового автомобиля с поездом, который перевозил сотрудников РЖД.