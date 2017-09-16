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Общество
Дроздов рассказал, как прогонять лосей в лес из Москвы
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    Дроздов рассказал, как прогонять лосей в лес из Москвы

    6:23  16 Сентября 2017
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    Дроздов сообщил, каким словами нужно прогонять лосей в лес из Москвы

    Москва, 16 сентября. Известный телеведущий Николай Дроздов объяснил жителям столицы, как нужно реагировать на сохатых. Он считает, что лосей нужно прогонять в лес ветками и словами «кыш-кыш».

    По словам Дроздова, при встрече с представителем дикой природы, его надо не раздражать, а «потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать «кыш-кыш», пишет агентство «Москва».

    Иначе лось может с испугу навредить человеку. Например, ударить копытом. Кроме этого, ведущий «В мире животных» заметил, что главной причиной, почему сохатые появляются в черте города, можно назвать хороший прирост поголовья. Отсутствие браконьеров позволяет лосям активно размножаться.

    Дроздов сообщил, каким словами нужно прогонять лосей в лес из Москвы

    Ранее сообщали, что лось вышел к станции метро «Выхино» в Москве. 

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #дроздов #лось
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