Дроздов рассказал, как прогонять лосей в лес из Москвы

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Москва, 16 сентября. Известный телеведущий Николай Дроздов объяснил жителям столицы, как нужно реагировать на сохатых. Он считает, что лосей нужно прогонять в лес ветками и словами «кыш-кыш».

По словам Дроздова, при встрече с представителем дикой природы, его надо не раздражать, а «потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать «кыш-кыш», пишет агентство «Москва».

Иначе лось может с испугу навредить человеку. Например, ударить копытом. Кроме этого, ведущий «В мире животных» заметил, что главной причиной, почему сохатые появляются в черте города, можно назвать хороший прирост поголовья. Отсутствие браконьеров позволяет лосям активно размножаться.

Ранее сообщали, что лось вышел к станции метро «Выхино» в Москве.