Ураган прошелся по Москве: поваленные деревья, сорванные крыши и раненые дети

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Москва, 16 сентября. В пятницу в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в Москве и области достигала до 25 м/с, в результате чего пострадали 22 человека, трое из которых — дети.

Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности и предупредил о большой вероятности стихийных бедствий. К трем часам дня на регион наступил мини-ураган. Скорость ветра достигала до 25 м/с.

В общей сложности в Москве пострадали 15 человек, двое из которых — дети. В Подмосковье, по данным регионального Минздрава, травмы получили шесть взрослых и один ребенок, получивший травму головы.

Как сообщает «Телеканал 360», все коммунальные и аварийные службы Москвы работают в усиленном режиме: на круглосуточном дежурстве находятся более 37 тыс. специалистов и 5 тыс. единиц техники. Ветром повалило не менее 60 деревьев, у шести домов повреждены крыши.

По данным синоптиков, непогода продержится в Москве до 16 сентября.