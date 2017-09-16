Ураган прошелся по Москве: поваленные деревья, сорванные крыши и раненые дети
Москва, 16 сентября. В пятницу в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в Москве и области достигала до 25 м/с, в результате чего пострадали 22 человека, трое из которых — дети.
Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности и предупредил о большой вероятности стихийных бедствий. К трем часам дня на регион наступил мини-ураган. Скорость ветра достигала до 25 м/с.
В общей сложности в Москве пострадали 15 человек, двое из которых — дети. В Подмосковье, по данным регионального Минздрава, травмы получили шесть взрослых и один ребенок, получивший травму головы.
Как сообщает «Телеканал 360», все коммунальные и аварийные службы Москвы работают в усиленном режиме: на круглосуточном дежурстве находятся более 37 тыс. специалистов и 5 тыс. единиц техники. Ветром повалило не менее 60 деревьев, у шести домов повреждены крыши.
#ураганвмоскве##vsco #vscocam #vscogood #vscophile #vscogrid #vscogram #vscorussia #vscodaily #liveauthentic #vscobest #bestofvsco #livefolk #vscoedit #vscofilm #vsco_hub #vscofeature #vscoonly #justgoshoot #vsconature #vscolove #vscophoto #vscobrasil #vscostyle #vscoturkey #vscoaward #topvsco #instavsco #vscolover #vscomoment
По данным синоптиков, непогода продержится в Москве до 16 сентября.