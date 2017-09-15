Ветер сорвал крыши с шести зданий в Москве и повалил 150 деревьев

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Москва, 15 сентября. Сильный ветер повалил 150 деревьев и сорвал крышу с шести зданий в Москве. Об этом в пятницу заявил департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«По данным комплекса городского хозяйства, порывами ветра повреждены мелкие участки крыш шести зданий, повалено более 150 деревьев. Последствия непогоды оперативно устраняются. Коммунальным службам осталось убрать 20 деревьев», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут сохраниться до 16 сентября, в связи с чем жителям рекомендуется по возможности не выходить на улицу, а во время грозы держаться подальше от окон и не пользоваться электрическими приборами. Если все же непогода застала в пути, москвичам советуют не подходить близко к водоемам во время грозы и держаться подальше от рекламных щитов.