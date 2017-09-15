В Москве завершилась реконструкция шпиля на здании МИД
Москва, 15 сентября. Реконструкция шпиля на здании МИД России на Смоленской площади в Москве завершилась. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Реконструкция шпиля продлилась около года. За это время рабочие не только преобразили шпиль, но и заменили отдельные фрагменты крыши, а также отремонтировали вентиляционные камеры и технические помещения. Также подрядчик восстановил облицовку и пилоны здания и отреставрировал угловые башни наружной стены.
«Шпиль на здании Министерства иностранных дел Российской Федерации отреставрировали за год. В изначальном проекте высотки этого уникального объекта вообще не было, его добавили после завершения строительства здания», — отмечается на портале.