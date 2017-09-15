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В Москве завершилась реконструкция шпиля на здании МИД
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    В Москве завершилась реконструкция шпиля на здании МИД

    21:03  15 Сентября 2017
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    В Москве завершилась реконструкция шпиля на здании МИД

    Москва, 15 сентября. Реконструкция шпиля на здании МИД России на Смоленской площади в Москве завершилась. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

    Реконструкция шпиля продлилась около года. За это время рабочие не только преобразили шпиль, но и заменили отдельные фрагменты крыши, а также отремонтировали вентиляционные камеры и технические помещения. Также подрядчик восстановил облицовку и пилоны здания и отреставрировал угловые башни наружной стены.

    «Шпиль на здании Министерства иностранных дел Российской Федерации отреставрировали за год. В изначальном проекте высотки этого уникального объекта вообще не было, его добавили после завершения строительства здания», — отмечается на портале.

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    Автор: Борис Любимов
    #москва #мид #реставрация #шпиль
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